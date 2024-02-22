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В бледно-розовом белье с гартерами: британская телезвезда показала пикантные фото в постели

В бледно-розовом белье с гартерами: британская телезвезда показала пикантные фото в постели

В бледно-розовом белье с гартерами: британская телезвезда показала пикантные фото в постели

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри любит фотографироваться в сексуальных комплектах белья.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые горячие снимки.

На них женщина предстала в новом комплекте кружевного белья – бледно-розовом с цветочной вышивкой, кружевом на лифе и гартерами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя соблазнительно позировала на кровати, демонстрируя сексуальные формы.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она сделала укладку с локонами и макияж с накладными длинными ресницами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри появилась в фотоблоге в белом кружевном бюстгальтере, таких же стрингах, поясе с подтяжками и чулках с кружевом.

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