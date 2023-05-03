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В бледно-розовом бикини: Памела Андерсон в соблазнительной позе похвасталась сексуальной фигурой

В бледно-розовом бикини: Памела Андерсон в соблазнительной позе похвасталась сексуальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1102
Время на прочтение
1 мин
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В бледно-розовом бикини: Памела Андерсон в соблазнительной позе похвасталась сексуальной фигурой

Памела Андерсон/Instagram frankiesbikinis

55-летняя актриса и модель снялась в промокампании коллекции купальников, которую она разработала вместе с калифорнийским брендом.

Памела Андерсон готовит для своих поклонников интересную коллаборацию с брендом Frankies Bikinis – линейку сексуальных купальников. Съемки рекламной кампании проходили на крупнейшем из Каймановых островов – Большой Кайман, расположенном на британской заморской территории в Карибском море.

На странице бренда в Instagram опубликовали несколько эффектных образов Памелы в пикантных новинках.

Секс-символ 90-х в бледно-розовом фактурном бикини позировала в бассейне на доске для серфинга на территории роскошной гостиницы Palm Heights. Красавица в провокационной позе похвасталась сексуальной фигурой и отличным прессом.

Памела Андерсон/Instagram frankiesbikinis / ©
Памела Андерсон/Instagram frankiesbikinis

На другой фотографии Памела изображена у пальмы в сплошном белом купальнике с высоким вырезом, напоминающим ее купальник 90-х годов в "Спасителях Малибу". Актриса продемонстрировала упругие ягодицы. Андерсон выглядит непревзойденно.

Памела Андерсон/Instagram frankiesbikinis / ©
Памела Андерсон/Instagram frankiesbikinis

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Дата публикации
Просмотры
1102
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