- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
В блестках и парике: 79-летнюю Шер застали с молодым бойфрендом
Певица и ее младший на 40 лет возлюбленный шли держась за руки.
Певица Шер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на съемки в популярном американском шоу Saturday Night Live. Оделась звезда очень гламурно, ведь соединила блестящий серебристый топ с камнями, который носила в сочетании с черными брюками украшенными стразами и укороченном жакете.
Лук певица дополнила ярким макияжем, украшениями, а также надела парик с белыми волосами. Также Шер пришла на мероприятие со своим бойфрендом 39-летним Александром Эдвардсом, который держал ее за руку.
Совместный выход в свет пары состоялся впоследствии после того, как стало известно, что певица готова к браку с младшим на 40 лет возлюбленным. Издание Daily Mail пишет, что источник рассекретил намерения Шер пойти к алтарю уже в мае следующего года. И для такого особого дня она якобы выбрала день своего рождения, когда ей исполнится 80 лет.