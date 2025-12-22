ТСН в социальных сетях

В блестках и парике: 79-летнюю Шер застали с молодым бойфрендом

Певица и ее младший на 40 лет возлюбленный шли держась за руки.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шер

Шер / © Getty Images

Певица Шер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда шла на съемки в популярном американском шоу Saturday Night Live. Оделась звезда очень гламурно, ведь соединила блестящий серебристый топ с камнями, который носила в сочетании с черными брюками украшенными стразами и укороченном жакете.

Шер / © Getty Images

Шер / © Getty Images

Лук певица дополнила ярким макияжем, украшениями, а также надела парик с белыми волосами. Также Шер пришла на мероприятие со своим бойфрендом 39-летним Александром Эдвардсом, который держал ее за руку.

Шер с бойфрендом / © Getty Images

Шер с бойфрендом / © Getty Images

Совместный выход в свет пары состоялся впоследствии после того, как стало известно, что певица готова к браку с младшим на 40 лет возлюбленным. Издание Daily Mail пишет, что источник рассекретил намерения Шер пойти к алтарю уже в мае следующего года. И для такого особого дня она якобы выбрала день своего рождения, когда ей исполнится 80 лет.

