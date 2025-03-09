В блестящем боди и на шпильках: Леди Гага с бойфрендом сходила на вечеринку

Леди Гагу и ее возлюбленного Майкла Полански запечатлели репортеры на улицах Нью-Йорка.

Пара отправилась на вечеринку после шоу "Saturday Night Live" в L'Avenue.

Леди Гага приехала на пати в черном боди, расшитом стразами с пикантным вырезом на декольте, черных колготах и обута в высокие туфли на огромных шпильках. На голове у Гаги была необычная шляпа с огромными черными перьями. Певица сделала блестящий макияж глаз и подчеркнула губы, а также надела темный парик.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Getty Images

Ее бойфренд Майкл был во всем черном и бейсболке. Он держал свою возлюбленную за руку, когда они проходили мимо вспышек фотокамер.

Напомним, предприниматель сделал Леди Гаге предложение весной 2024 года, а именно в апреле, когда влюбленные занимались скалолазанием. Он американский IT-предприниматель, инвестор и филантроп.

Ранее они вместе посещали вечеринку посвященную 50-летию развлекательного вечернего шоу Saturday Night Live.

Леди Гага и Майкл Полански / Фото: Associated Press

Читайте также: