В блестящем боди с сексуальным декольте: Анна Добрыднева презентовала провокационный клип

Певица выпустила видеоработу на трек "Под эндорфином".

Анна Добрыднева презентовала клип на песню "Под эндорфином".

Новый трек - это драйвовая атмосфера клубной вечеринки: громкая любимая музыка, яркий свет прожекторов и эндорфины в воздухе. Танцпол переполнен людьми, но диджей играет будто бы только для этой влюбленной парочки. Они движутся в такт друг другу, и вместе наслаждаются моментом. Но, будет ли продолжение этой истории, или это всего-лишь выброс эндорфинов? Ведь счастье - это чистый наркотик, от которого не оторвешься, стоит лишь раз попробовать.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

"Видео полностью передает энергетику песни и наполнено сюжетом с неожиданным финалом. Атмосфера клипа так сладко погружает в вайб "гламурного шоу-бизнеса конца нулевых". Зритель наблюдает за стильным фэшн-шоу. Во время показа происходит много пикантных ситуаций, которые успевают запечатлеть папарацци, однако героиня оказывается хитрее", - прокомментировала Анна.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

В видеоработе есть поразительная правдивость деталей: в роли фэшн-фотографа выступил известный украинский фотограф, в качестве диджея - скандальная DJ Madonna, а на подиуме показан настоящий показ коллекции нашумевшего украинского бренда overall.

В клипе Добрыднева продемонстрировала несколько эффектных образов. Сначала она предстала в черном жакете-платье с блестящей бахромой на рукавах и поясом на талии, а также в лакированных ботфортах.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Затем красотка похвасталась гламурным луком. Он состоял из блестящего боди с сексуальным декольте и экстравагантных брюках-штанинах, которые прикреплялись к черному широкому поясу.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

В этом аутфите певица продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Аня также подчеркнула стройную фигуру розовым нарядом с принтом, который дополнила серьгами-кисточками такого же цвета.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Напомним, Добрыднева снялась в более чем тридцати музыкальных видео, как во время сольной карьеры, так и в составе группы "Пара Нормальных". Но этот опыт был особенным, ведь певица впервые сотрудничала именно с девушкой-клипмейкером - Светланой Михайленко. По словам певицы это особенная энергетика, которую хотелось бы почувствовать еще раз.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

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