В блестящем комбинезоне с пикантным декольте: эффектный образ Оли Поляковой на презентации "Голосу країни"

Певица в гламурном аутфите посетила премьеру нового сезона вокального шоу.
Оля Полякова опубликовала в Instagram снимки со вчерашнего ивента – презентации нового 12-го сезона вокального шоу "Голос країни", в котором она является тренером.
Для этого события артистка выбрала эффектный лук. На ней был блестящий золотисто-черный комбинезон в полоску с брюками клеш, небольшой накидкой сзади и с пикантным декольте. Наряд идеально сидел на стройной фигуре Поляковой.
Аутфит певица дополнила красивой укладкой и макияжем с черными стрелками и красной помадой.
На мероприятии также побывала старшая дочь Оли – Маша Полякова. Девочка появилась в блестящем красном брючном костюме и черном кроп-топе. Образ Маша дополнила черным галстуком на шее. Волосы она собрала в высокий хвост, сделал макияж с черными стрелками, как у мамы, и украсила уши серьгами-кольцами.
Маша очень похожа на свою звездную маму. И выглядели они скорее, как сестры.
"Вчера прошла презентация @goloskrainy_official! Это будет прекрасный позитивный проект о талантливых людях и вере в победу! Я искала настоящих народных героев и я их нашла!" – подписала снимки певица.
К слову, премьера шоу "Голос країни-12" состоится сегодня, 23 января в 21:00 на телеканале "1+1".
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