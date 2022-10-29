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В блестящем костюме и с насыщенным макияжем: Билли Портер в образе total black посетил мероприятие в Калифорнии

Дата публикации
Просмотры
28
Время на прочтение
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В блестящем костюме и с насыщенным макияжем: Билли Портер в образе total black посетил мероприятие в Калифорнии

Билли Портер / Фото: Getty Images

Актер обычно любит создавать свои луки из ярких цветов, но на этот раз он выбрал классический черный.

Билли Портер стал гостем гала-церемонии City of Hope Spirit of Life в Западном Голливуде, Калифорния. Актер появился там во всем черном.

Он надел блестящий брючный костюм со стразами и кожаными вставками на груди, прозрачный топ и шлейф. Лук Билли дополнил сапогами на высокой платформе и каблуке.

Билли Портер / © Getty Images
Билли Портер / Фото: Getty Images

На шее у него было интересное массивное металлическое украшение. Волосы Портер заплел в черно-белые африканские косички и собрал их в высокий пучок. Особое внимание звезда уделила макияжу – он накрасил глаза черными тенями, еще и подвел черным карандашом. На пальцах у него были массивные кольца.

Напомним, папарацци подловили Билли в Нью-Йорке в бело-сером клетчатом костюме, состоявшем из пиджака и килта, белой рубашке и клетчатом галстуке.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
28
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