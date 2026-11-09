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Категория
Шоу-бизнес
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В блестящем красном платье с открытым плечом: Сальма Хайек очаровала роскошным образом на гала-вечере

60-летняя актриса продемонстрировала эффектный вечерний аутфит от Gucci.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Сальма Хайек

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек посетила гала-вечер LACMA Art+Film Gala, который состоялся в Музее искусств округа Лос-Анджелес. На мероприятии звезда появилась в роскошном наряде, в котором выглядела потрясающе.

Актриса появилась в красном платье от модного дома Gucci, которое было полностью усыпано мелкими блестящими камнями и красиво мерцало под вспышками фотокамер.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Наряд имел облегающий силуэт, который подчеркнул пышный бюст, тонкую талию и женственные изгибы фигуры актрисы. Верх платья был асимметричным: правое плечо оставалось открытым, а на левой руке был длинный рукав.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Аутфит Сальма дополнила красным клатчем с текстурой под змеиную кожу и золотистой застежкой, драгоценным браслетом с камнями, массивными кольцами и серьгами.

Хайек сделала объемную волнистую укладку и макияж с пышными ресницами и помадой нежного розово-нюдового оттенка.

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

На мероприятии актриса также позировала вместе со своим мужем — французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который был одет в классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / © Associated Press

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек / © Associated Press

Напомним, Сальма Хайек красным платьем с драпировкой подчеркнула пышные формы.

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