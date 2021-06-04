В блестящем мини и лосинах: Настя Каменских в эффектном луке выступила на вечеринке

NK выбрала для выступления сексуальный наряд.

Настя Каменских выступила вчера, 3 июня, на вечеринке, посвященной открытию летнего сезона в загородном комплексе NAVY.

На сцене звезда появилась в эффектном мини, расшитом черными и серебряно-золотыми пайетками, и в черных лосинах.

Настя Каменских/Фото YULA

Аутфит певицы дополнила объемная прическа с кудрями, вечерний макияж и длинные серебряные серьги.

Настя Каменских/Фото YULA

Настя Каменских/Фото YULA

Танцовщицы Насти выглядели не менее соблазнительно. Девушки танцевали в шортах, боди, топах с пайетками и откровенными декольте. На одежде и на шее у них было множество золотых цепочек.

Настя Каменских/Фото YULA

Напомним, недавно Каменских показала новую фотографию с отдыха, на которой она позирует в черном стильном бикини, поверх которого надела черный сарафан с цветочным принтом.

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