В блестящем мини-платье и на шпильках: участница "Холостяка" продемонстрировала стройные ноги на вечеринке

В блестящем мини-платье и на шпильках: участница "Холостяка" продемонстрировала стройные ноги на вечеринке

Екатерина Жук выбрала для своего выхода эффектный лук.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук – продемонстрировала в Instagram свой сексуальный образ, в котором посетила вечеринку.

Девушка надела блестящее серебристое мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд Катя сочетала со светлыми туфлями на шпильках.

Екатерина Жук/Instagram Екатерины Жук

Идеально ровная укладка и вечерний макияж завершили аутфит Жук. В руке она держала бокал с вином.

А другая участница шоу "Холостяк-11" – Анна Гузеева - украсила обложку декабрьского выпуска украинского журнала Playboy. Позировала она обнаженной.

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