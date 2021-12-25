В блестящем мини-платье и на шпильках: участница "Холостяка" продемонстрировала стройные ноги на вечеринке

Екатерина Жук выбрала для своего выхода эффектный лук.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Екатерина Жук – продемонстрировала в Instagram свой сексуальный образ, в котором посетила вечеринку.
Девушка надела блестящее серебристое мини-платье, которое отлично подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд Катя сочетала со светлыми туфлями на шпильках.
Идеально ровная укладка и вечерний макияж завершили аутфит Жук. В руке она держала бокал с вином.
А другая участница шоу "Холостяк-11" – Анна Гузеева - украсила обложку декабрьского выпуска украинского журнала Playboy. Позировала она обнаженной.
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