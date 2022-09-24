В блестящем мини-платье и с розовой фатой: Пэрис Хилтон в образе гламурной невесты появилась на фэшн-шоу

Пэрис Хилтон приняла участие в фэшн-показе бренда Versace, который состоялся в рамках Миланской недели моды. Поскольку светская львица обожает розовый, то и для подиума она выбрала гламурный образ в таких оттенках.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Пэрис продефилировала в блестящем мини-платье с кружевом на подоле, прекрасно подчеркнувшем ее стройные ноги.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Наряд Хилтон дополнила розовыми перчатками без пальцев и с аппликацией и розовыми туфлями-лодочками.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

Ее голову украшала розовая фата с кружевом и изысканной диадемой. В ушах у Пэрис были серьги-звезды, на шее – цепочка с подвеской-звездой, а на пальцах – кольца.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

В этом аутфите она была похожа на гламурную невесту или даже Барби.

Напомним, Хилтон поддерживает украинских дизайнеров. В Портофино знаменитость появилась в кепи от Руслана Багинского.

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