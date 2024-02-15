В блестящем мини-платье и шубе: Джессика Симпсон продемонстрировала похудевшую на 45 кг фигуру

Звезда похвасталась вечерним образом в своем микроблоге.
45-летняя певица, актриса и ведущая Джессика Симпсон, похудевшая на 45 килограммов, стала активным пользователем соцсетей и часто показывает там свои стильные и смелые луки.
Так, звезда продемонстрировала вечерний образ, состоявший из розового блестящего мини-платья со шнуровкой и эффектным декольте, которое дополнила шубой в тон и золотистыми босоножками на платформе и высоких каблуках. Образ Джес завершили красная помада, смоки-айс и "хищный" перламутровый маникюр.
Напомним, ранее Джессика Симпсон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Певицу заметили, когда она выходила из отеля Bowery в ярко-красном луке.
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