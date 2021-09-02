В блестящем мини-платье: победительница "Холостяка-11" в роскошном образе похвасталась стройными ногами

Анна Богдан появилась в фотосъемке в красивом наряде.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк", бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана и нынешняя девушка Михаила Заливака — Анна Богдан — снялась в женственной и сексуальной фотосессии. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Красавица появилась в эффектном аутфите. На ней было бежевое мини-платье, расшитое блестками, с пышными прозрачными рукавами и пикантным декольте.

Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Анны.

Лук Богдан дополнила аккуратной прической, вечерним макияжем и длинными серебристыми сережками, которые добавили ее образу роскоши.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Перед фотокамерой девушка соблазнительно позировала, демонстрируя стройную фигуру и свою сексуальность.

Ранее Богдан показала, как выглядела до похудения на 16 кг.

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