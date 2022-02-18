В блестящем мини-платье с пикантным декольте: жена экс-"Холостяка" в гламурном луке поела пиццу

В блестящем мини-платье с пикантным декольте: жена экс-"Холостяка" в гламурном луке поела пиццу

Модель показала красивое фото из Италии.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Михайлюк (Хлистун) поделилась в соцсети интересным снимком из Рима. На нем манекенщица в эффектном аутфите ест пиццу.

На Даше мини-платье, расшитое пайетками, с пикантным декольте и драпировкой. В нем девушка выглядит стройной и сексуальной.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Волосы ее распущены, а в ушах лаконичные синие серьги.

"Когда раздавали грудь, я стояла в очереди за "есть и не толстеть", - подписала с юмором Даша снимок.

В прошлый раз Даша похвасталась красивым образом в атласном жемчужном платье с американской проймой и обнаженной спиной.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

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