В блестящем наряде и с букетом цветов: Ирина Билык поделилась красивым снимком

В блестящем наряде и с букетом цветов: Ирина Билык поделилась красивым снимком

Певица в роскошном образе похвасталась красивым букетом.

Ирина Билык порадовала фолловеров новой фотографией. На ней певица предстала в блестящем черном наряде, поверх которого надела черный плащ с блестящими вставками.

Белокурые волосы она аккуратно уложила и сделала насыщенный макияж. Шею артистка украсила большим крестиком с камнями на цепочке. Розовый маникюр завершил ее роскошный образ.

Ирина Билык / Instagram Ирины Билык

В руках Билык держала красивый букет пионовидных роз.

Ранее Ирина продемонстрировала домашний лук в небесно-голубой пижаме и шлепках с серо-пурпурными перьями. Ее аутфит дополнил розовый маникюр, видимо, этот цвет ее любимый.

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