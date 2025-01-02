В блестящем наряде с глубоким декольте: гламурный выход американской певицы

Керри Андервуд выбрала для своего выступления костюм с пайетками.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская певица Керри Андервуд, которую сопровождали охранники к сцене, где она должна была выступить на новогоднем концерте.
Артистка выглядела гламурно. На ней был черный костюм, полностью расшитый серебряными пайетками, состоявший из брюк и приталенного топа с длинными рукавами и глубоким декольте. На талии у звезды был тонкий металлический пояс.
Наряд Керри дополнили туфлями со стразами и камнями. У нее была красиваая укладка, вечерний макияж с блестящими тенями, длинными ресницами и нежно-розовым блеском на губах. Уши Андервуд украсила серьгами с кристаллами, а руки – кольцами с камнями.
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