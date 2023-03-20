В блестящем пальто и с косой: 77-летняя Хелен Миррен приехала на телешоу

Британская актриса посетила шоу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке. Ее сфотографировали по пути на съемки.

77-летняя Хелен Миррен приехала на шоу в блестящем черном пальто, которое надела поверх юбки в готическом стиле с кружевной отделкой и черного блейзера. Обута знаменитость была в лаконичные черные туфли-лодочки, украшенные бантами.

Длинные волосы Хелен были собраны в одну тонкую косу сбоку, она сделала макияж на лице, акцентировав внимание на губах, и надела крупные серьги-кольца.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам стильный выход Хелен Миррен в пальто с принтом "гусиная лапка" от Dolce & Gabbana и плиссированной юбке.

Также актриса произвела фурор на красной дорожке в Лондоне, блистая на премьере фильма "Шазам! "Ярость богов", в котором сыграла одну из главных ролей.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Читайте также: