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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В блестящем пальто с откровенным разрезом: художница по костюмам засветила ягодицы по дороге на модную премию

Казалось, что Джун Амброз надела пальто задом наперед.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джун Амброз

Джун Амброз / © Getty Images

Художница по костюмам Джун Амброз попала в объективы папарацци по дороге на церемонию CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Она позировала на лестнице, улыбаясь и оглядываясь на фотографов.

На Джун было длинное черное пальто с блестящей фактурной отделкой и отложным воротником, которое сзади имело высокий разрез и пуговицы вдоль края. Верхняя одежда обнажала черное боди и ягодицы, прикрытые черными капроновыми колготками.

Джун Амброз / © Getty Images

Джун Амброз / © Getty Images

Образ Амброз дополнила черными туфлями-лодочками с заостренным носком на высоких шпильках. В руке она держала небольшой черный клатч с золотистой застежкой.

Особое внимание привлекала высокая черная шляпа скульптурной формы с широкой складкой и удлиненной деталью сбоку, из-под которой выглядывал объемный пучок. В макияже Джун подчеркнула глаза темными тенями и подводкой, добавила сияющий хайлайтер на скулы и нюдовый блеск на губы. Уши художница украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Напомним, Джун Амброз на церемонии вручения премии журнала Glamour «Женщина года» надела элегантное розовое платье макси с юбкой-шлейфом.

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