В блестящем платье Dolce & Gabbana и изысканных перчатках: немецкий фэшн-блогер в роскошном образе сияла на ужине

Немецкая модная блогерша, звезда стритстайла и инфлюэнсер — 34-летняя Леони Ханне — посетила ужин Starbucks, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Для своего появления блогер выбрала роскошное блестящее платье по фигуре и на бретельках от Dolce & Gabbana, которое невероятно сияло от вспышек фотокамер. На шее у нее был широкий чокер из такой же ткани, как и платье.

Леони Анне / Фото: Getty Images

Лук Ханне дополнила изысканными длинными черными перчатками, украшенными драгоценными камнями. На пальцы она надела кольца с камнями. В руке она держала серебряную сумку, расшитую камнями.

Леони обула серебряные босоножки, распустила волосы и сделала насыщенный макияж глаз, подчеркнув их черным карандашом.

Напомним, Леони Ханне во время открытия гостиницы в Дубае появилась в изумрудном платье с блестками и глубоким декольте от бренда Valentino.

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