В блестящем платье и без бюстгальтера: жена экс-"Холостяка" Михайлюка продемонстрировала обольстительный лук

Даша Хлистун показала фолловерам свой эффектный аутфит.
Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — опубликовала в Instagram новые снимки. На них красавица предстала в красивом вечернем образе.
На Даше было откровенное светлое блестящее платье с высоким разрезом, обнаженной спиной и глубоким декольте. Под нарядом отсутствовало белье.
(листайте вправо)
В этом платье Хлистун выглядит очень сексуально. Даша соблазнительно позировала у зеркала.
Напомним, в прошлый раз модель предстала в розовом бикини с принтом "собачий зуб", сидя на качелях на детской площадке, расположенной возле ЖК, в которой она живет.
Читайте также: