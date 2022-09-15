В блестящем платье и без бюстгальтера: жена экс-"Холостяка" Михайлюка продемонстрировала обольстительный лук

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка — Даша Хлистун — опубликовала в Instagram новые снимки. На них красавица предстала в красивом вечернем образе.

На Даше было откровенное светлое блестящее платье с высоким разрезом, обнаженной спиной и глубоким декольте. Под нарядом отсутствовало белье.

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В этом платье Хлистун выглядит очень сексуально. Даша соблазнительно позировала у зеркала.

Напомним, в прошлый раз модель предстала в розовом бикини с принтом "собачий зуб", сидя на качелях на детской площадке, расположенной возле ЖК, в которой она живет.

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