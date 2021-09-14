В блестящем платье и манто из перьев: красивый образ Сиенны Миллер на Met Gala 2021

В блестящем платье и манто из перьев: красивый образ Сиенны Миллер на Met Gala 2021

Похоже, актриса вдохновлялась голливудскими дивами 60-х.

В ночь с 13 на 14 сентября, после двухлетнего перерыва, состоялся ежегодный Met Gala. По традиции Бал Института костюма прошел в Метрополитен-музее, в Нью-Йорке. Тема церемонии – "В Америке: модный лексикон", раскрывает все аспекты американской фэшн-индустрии и ее истории.

На красную дорожку вышла 39-летняя британо-американская актриса Сиенны Миллер. В последнее время она редко посещает светские мероприятия, но этот бал пропустить не могла. Для этого вечера звезда выбрала длинное пудровое кружевное платье от Gucci, расшитое пайетками и декорированное лентами с камнями.

Сиенна Миллер на Met Gala 2021 / Associated Press

Роскошный образ Сиенны дополняло манто из перьев и золотистые босоножки на платформе. Волосы Миллер распустила, а уши украсила серьгами Gucci High Jewelry Hortus Deliciarum из белого золота с бриллиантами. На лице актрисы был нежный макияж со стрелками на веках.

Сиенна Миллер на Met Gala 2021 / Associated Press

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