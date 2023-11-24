В блестящем платье и на высоких каблуках: эффектная София Вергара на семейном ужине

В четвертый четверг ноября в США отмечают День благодарения - все собираются за большим семейным столом, и звезды не исключение.

51-летняя колумбийская актриса София Вергара показала серию снимков с домашнего торжества. В День благодарения вся ее большая семья и подруги собралась за праздничным ужином.

Актриса надела красивое блестящее шоколадное платье с высоким разрезом и бронзовые босоножки на очень высоких каблуках и дополнила образ клатчем в тон обуви. Волосы она распустила и сделала макияж в естественных оттенках.

София Вергара на семейном праздновании Дня благодарения / Фото: Instagram Софии Вергары

На фото она позировала с 31-летним сыном Маноло и племянницей Клаудией Вергарой, тоже актрисой, с которой они были одеты в тон.

Напомним, София Вергара рассталась с мужем Джо Манганьелло после семи лет брака. Причин развода пара не называет. Однако актриса не унывает и часто выходит в свет. Так, недавно она в красном платье с вырезом на груди стала гостьей выставки Frequency, организованной братом Сальмы Хайек в Christie's в Беверли-Хиллз.

София Вергара / Фото: Getty Images

Читайте также: