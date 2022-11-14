В блестящем платье и перчатках: Alina Pash представила новую песню

Alina Pash представила новую песню "Вірити", которая войдет в ее новый альбом. Артистка также выпустила клип на нее, режиссером которого стал Юрий Катынский.

Первые строчки композиции Алина написала в самолете, а дописывала стихи на дереве в лесах ЮНЕСКО в Литве. Там же в студии записали сингл. Над ним работал также украинский саундпродюсер Тарас Базеев.

Съемки клипа прошли на Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике.

В видео Алина срывает со старых монументов белый вуаль забвения и остается в окружении символов прошлого Украины. Главным монументом нашей истории и есть ВОЛЯ, которая, несмотря на все попытки врага уничтожить нас, объединяет украинцев и дарит веру в силу нашего народа.

Алина продемонстрировала в клипе интересный образ. На ней было асимметричное белое блестящее платье, одетое поверх черной футболки с бирюзовыми монетами. На талии был черный плиссированный пояс. Лук звезда дополнила черными прозрачными высокими перчатками.

Alina Pash

"Вера — это наша сила, в которой мы едины, особенно сейчас. Я верю, что мы, украинцы, — большая семья, которая сейчас не имеет худших или лучших, западных или восточных. И я бы искренне хотела, чтобы эта песня побудила нас до того, чтобы мы, несмотря на все сложности, уверенно смотрели в будущее, помнили и пересказывали потомкам свое прошлое, свое настоящее, которое выбориваем кровью, не прятали глаз, вытирали слезы и шли все вместе. Этот путь борьбы, который мы выбрали, очень непрост, но он точно ведет нас сквозь тернии к свету, где мы будем восстанавливать не только себя, но и всех, кто не желает жить в захватническом прошлом. Верю", — сказала Alina Pash.

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