В блестящем платье и с ортезом на стопе: Иванка Трамп продемонстрировала вечерний образ

Иванка Трамп опубликовала в Instagram серию снимков своего вечернего образа.

Дочь президента позировала в блестящем приталенном платье до колен с черными цветочными аппликациями, вышивкой, пикантным декольте и рохрезами из осенней коллекции бренда Peter Pilotto 2012 года.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Кстати, в похожем платье появлялась в одном из эпизодов героиня сериала "Сплетница" Серена Ван дер Вудсен, которую сыграла Блейк Лайвли.

Свой аутфит Иванка дополнила одной черной балеткой, а на другой ноге был ортез, ведь в прошлом месяце она травмировала стопу.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Волосы Трамп собрала в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и украсила уши длинными серьгами.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

"Суббота в городе. Получила свой ботинок", – подписала она фото.

Напомним, Иванка Трамп похвасталась луком в белом наряде с обнаженными плечами.

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