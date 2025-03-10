В блестящем платье и с ортезом на стопе: Иванка Трамп продемонстрировала вечерний образ

Дочь президента США, несмотря на травму стопы, носит роскошные платья.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram серию снимков своего вечернего образа.
Дочь президента позировала в блестящем приталенном платье до колен с черными цветочными аппликациями, вышивкой, пикантным декольте и рохрезами из осенней коллекции бренда Peter Pilotto 2012 года.
Кстати, в похожем платье появлялась в одном из эпизодов героиня сериала "Сплетница" Серена Ван дер Вудсен, которую сыграла Блейк Лайвли.
Свой аутфит Иванка дополнила одной черной балеткой, а на другой ноге был ортез, ведь в прошлом месяце она травмировала стопу.
Волосы Трамп собрала в низкий хвост, сделала макияж смоки-айс и украсила уши длинными серьгами.
"Суббота в городе. Получила свой ботинок", – подписала она фото.
Напомним, Иванка Трамп похвасталась луком в белом наряде с обнаженными плечами.
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