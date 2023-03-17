В блестящем платье на тонких бретельках: Дженнифер Энистон на премьере фильма в Париже

Дженнифер Энистон и Адам Сендлер представили публике свой новый фильм "Убийство в Париже". Премьера состоялась вчера во французской столице.

54-летняя Дженнифер выбрала для светского выхода нюдовое платье, расшитое блестящими пайетками, на тонких бретельках. У актрисы были распущены и идеально уложены волосы, на лице был легкий макияж, а из украшений Энистон надела несколько золотых браслетов и колец. Также актриса сделала красивый маникюр.

Дженнифер Энистон с командой на премьере в Париже / Фото: Associated Press

На дорожке Дженнифер позировала вместе со своим партнером по фильму Адамом Сэндлером. 56-летний мужчина был в темно-синем костюме, рубашке в тон и галстуке, а обут в кеды.

На других снимках видно, что Дженнифер поверх платья набросила белую меховую накидку.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер / Фото: Associated Press

Фильм режиссера Джереми Гарелика – это продолжение фильма "Загадочное убийство" 2019 года. Главные роли вновь исполнили Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Премьера фильма запланирована на сервисе Netflix 31 марта 2023 года. По сюжету Ник и Одри Шпиц - теперь уже владельцы собственного детективного агентства - расследуют важное для их карьеры дело о похищении друга-миллиардера с собственной свадьбы.

Читайте также: