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В блестящем платье с ассиметричной баской: эффектный выход Джессики Альбы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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В блестящем платье с ассиметричной баской: эффектный выход Джессики Альбы

Джессика Альба / Фото: Associated Press

42-летняя актриса надела на светское мероприятие наряд с пайетками и бисером.

Джессика Альба посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby в Калифорнии.

Актриса продемонстрировала там эффектный образ. На ней было золотисто-серебряное платье, расшитое пайетками и бисером, с открытыми плечами и баской с одной стороны. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру Джессики.

Джессика Альба / © Associated Press
Джессика Альба / Фото: Associated Press

Свой аутфит Альба дополнила золотистыми босоножками на высоких платформах и каблуках.

Джессика Альба / © Associated Press
Джессика Альба / Фото: Associated Press

Звезда распустила волосы и сделала макияж с пышными ресницами. В качестве украшения она выбрала лаконичные золотые серьги, браслет и кольца с камнями. Свой лук Альба завершила французским маникюром с золотым лаком.

Напомним, гала-вечер также посетила американская телезвезда Морган Стюарт, которая там появилась в смелом аутфите от Chanel. На ней было серое кружевное платье с декоративными пуговицами, накладными карманами и разрезом спереди.

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Дата публикации
Просмотры
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