В блестящем платье с бахромой и в компании звездного отца: Дилан Пенн на премьере фильма

В блестящем платье с бахромой и в компании звездного отца: Дилан Пенн на премьере фильма

Шон Пенн вместе со своей дочерью Дилан присутствовал на специальном показе фильма "День флага", в котором они оба снялись.

Ранее лента была представлена на Каннском кинофестивале. 60-летний актер предстал перед камерами в атласном синем бомбере, под которым был черный джемпер, и джинсах. 30-летняя Дилан Пенн блистала в серебристом платье с россыпью пайеток, бахромой на рукавах и подоле юбки. Лук девушка дополнила серебряными туфлями с открытым носком и высоких шпильках и парой серёг-висюлек.

Дилан Пенн / Associated Press

Дилан Пенн / Associated Press

Актриса собрала свои светлые локоны в модный высокий хвост и сделала вечерний макияж со стрелками на веках. Во время показа к Шону и Дилан также присоединилась их партнерша по фильму Кэтрин Винник.

Дилан Пенн, Шон Пенн и Кэтрин Винник / Associated Press

Канадская актриса украинского происхождения блистала в нежно-желтом платье с лентой на талии и золотых босоножках на каблуках, белокурые волосы ее были распущены, а образ дополнял яркий макияж с красной матовой помадой на губах.

Дилан Пенн и Шон Пенн / Associated Press

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