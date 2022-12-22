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В блестящем платье с декольте и разрезом: пышнотелая Lizzo в роскошном образе выступила на концерте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
911
Время на прочтение
1 мин
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В блестящем платье с декольте и разрезом: пышнотелая Lizzo в роскошном образе выступила на концерте

Lizzo / Фото: Getty Images

34-летняя американская рэп-исполнительница приятно удивила своим новым аутфитом – она выглядела красиво и элегантно.

Эпатажная Lizzo приняла участие в концерте Someday At Christmas, где продемонстрировала эффектный аутфит.

На сцене исполнительница предстала в роскошном блестящем платье, которое с одной стороны было серебряным, а с другой – золотым. Наряд имели пикантное декольте, пышные рукава, обнаженные плечи и высокий разрез.

Ей сделали гладкую укладку, зачесав волосы назад, и макияж с длинными ресницами и золотистыми тенями. В ушах были длинные серебряные серьги.

Lizzo / © Getty Images
Lizzo / Фото: Getty Images

Такой Lizzo не часто увидишь, ведь обычно она предпочитает провокационные луки. Артистка любит подчеркивать свои пышные формы и не стесняется носить откровенные наряды.

Напомним, недавно Lizzo на одном из концертов появилась в ярко-зеленом кетсьюте, напоминающем образ сказочного персонажа Гринча. Лук она дополнила зеленым маникюром со стразами, макияжем и зеленым париком.

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