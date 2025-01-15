В блестящем платье с длинными рукавами: красивая Элизабет Херли сходила на вечеринку

Она подчеркнула фигуру гламурным платьем, которое обтягивало ее изгибы.
Британская актриса Элизабет Херли продемонстрировала гламурный вечерний наряд на мероприятии в Лондоне. 59-летняя женщина посетила гламурную вечеринку, которая состоялась после премьеры спектакля "Оливер!" в Театре принца Уэльского.
На Элизабет было обтягивающее платье миди с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд отлично подчеркивал ее стройную фигуру, а сочетала Херли его с клатчем и серебристыми босоножками на каблуках.
Волосы она распустила, сделала макияж и завершила этот лук серьгами-кольцами с камнями.
Посетила это мероприятие Херли вместе со своим единственным сыном Дэмианом, который был не менее эффектно одет, чем его знаменитая мать. На молодом человеке была черная футболка, брюки в тигровый принт и длинный кожаный плащ.
Напомним, что недавно весь мир заговорил о Херли, поскольку ее старый образ повторила Кайли Дженнер. Девушка надела гламурное платье от Versace.
Читайте также:
- Она в цветочном платье, он – в пиджаке на голое тело: Элизабет Херли с сыном сходила на ивент
- Сексуальный наряд с булавками: что известно о платье Versace, из-за которого Лиз Херли поймали на лжи
- В наряде с декольте: 59-летняя Элизабет Херли посетила мероприятие Наоми Кэмпбелл
- Это был повтор: Элизабет Херли призналась, что ее эффектному платью с декольте уже 13 лет