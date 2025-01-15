В блестящем платье с длинными рукавами: красивая Элизабет Херли сходила на вечеринку

Британская актриса Элизабет Херли продемонстрировала гламурный вечерний наряд на мероприятии в Лондоне. 59-летняя женщина посетила гламурную вечеринку, которая состоялась после премьеры спектакля "Оливер!" в Театре принца Уэльского.

На Элизабет было обтягивающее платье миди с высокой горловиной и длинными рукавами. Наряд отлично подчеркивал ее стройную фигуру, а сочетала Херли его с клатчем и серебристыми босоножками на каблуках.

Волосы она распустила, сделала макияж и завершила этот лук серьгами-кольцами с камнями.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Посетила это мероприятие Херли вместе со своим единственным сыном Дэмианом, который был не менее эффектно одет, чем его знаменитая мать. На молодом человеке была черная футболка, брюки в тигровый принт и длинный кожаный плащ.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно весь мир заговорил о Херли, поскольку ее старый образ повторила Кайли Дженнер. Девушка надела гламурное платье от Versace.

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