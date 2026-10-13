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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В блестящем платье с глубоким декольте: 72-летняя Кристи Бринкли произвела фурор роскошным образом в Каннах

Американская супермодель в эффектном наряде похвасталась стройной фигурой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли посетила церемонию снятия отпечатков ее рук в рамках международной выставки телевизионного контента MIDCOM в Каннах.

На красной дорожке знаменитость появилась в роскошном образе. Она надела длинное платье с нюдовой основой, полностью расшитое крупными зеркальными пайетками, которые красиво сверкали на свету.

Кристи Бринкли / © Getty Images

Кристи Бринкли / © Getty Images

Наряд имел облегающий силуэт и глубокое V-образное декольте, украшенное камнями. Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Кристи. Сверху она надела укороченную черную кожаную куртку на молнии, которая придала ее гламурному аутфиту нотку дерзости.

Обута Бринкли была в серебристые туфли-лодочки с заостренными носками. Уши она украсила длинными серьгами с камнями. Супермодель сделала красный маникюр, красивую прическу с локонами, а также макияж с акцентом на красной помаде.

Бринкли выглядела потрясающе, много улыбалась и с удовольствием позировала фотографам на знаменитой красной лестнице в Каннах.

Напомним, Кристи Бринкли вышла на подиум во время Недели моды в Нью-Йорке — это было ее первое дефиле за семь лет. Супермодель продефилировала в элегантном горчично-бежевом платье с открытыми плечами и вызвала бурные овации.

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