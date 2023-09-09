В блестящем платье с глубоким декольте: Джессика Честейн в роскошном аутфите сияла на красной дорожке

46-летняя актриса в эффектном наряде от Gucci пришла на кинофестиваль в Венеции.

Джессика Честейн посетила Венецианский кинофестиваль. На красной дорожке актриса сияла в роскошном образе.

На ней было бронзовое платье макси с воротником и небольшим шлейфом от бренда Gucci, расшитое пайетками. Наряды прекрасно сидели на стройной фигуре Джессики. Главный акцент в ее образе было глубокое декольте, которое подчеркнуло сексуальную грудь звезды.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

Честейн сделала прическу с локонами и боковым пробором, макияж с золотистыми тенями и пышными ресницами, уши украсила элегантными серьгами с камнями, а руки – кольцами с камнями. Длинный бежевый маникюр завершил лук актрисы.

Напомним, Джессика Честейн посетила в Венеции показ дизайнера Джорджо Армани. Там она появилась в черном топе и штанах со стразами. На плече звезда накинула черный жакет с изображением цветов со стразами и белым воротником.

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