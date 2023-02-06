В блестящем платье с глубоким декольте и в объятиях мужа: Пэрис Хилтон на красной дорожке

Это уже второй светский выход молодых родителей после рождения ребенка.

Пэрис Хилтон вместе со своим мужем Картером Реумом посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии "Грэмми". Они позировали, обнимаясь и мило улыбаясь друг другу.

Пэрис Хилтон

На красной дорожке светская львица предстала в гламурном образе. На ней было обтягивающее блестящее длинное платье от бренда Celine на тонких бретельках и с глубоким декольте. Наряд она дополнила черными туфлями со стразами на носках.

Пэрис Хилтон

Аутфит Пэрис дополнила интересной прической: верхние пряди волос она собрала в высокий пучок, спереди выпустила пряди, а остальные – идеально ровно уложила. Глаза знаменитость подчеркнула черным карандашом и тенями, сделала молочный маникюр, а уши украсила серьгами-люстрами с камнями.

Пэрис Хилтон

Картер был одет в черный смокинг с принтом, черную рубашку и черные брюки.

Напомним, в январе Пэрис Хилтон сообщила, что она стала мамой. Звезда воспользовалась услугами суррогатной матери. Имя ребенка он пока держит в секрете.

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