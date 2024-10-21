В блестящем платье с глубоким декольте: трансгендерная актриса в эффектном аутфите сияла на красной дорожке

Американская трансгендерная актриса и певица Эмджей Родригес посетила гала-вечер Academy Museum Gala в музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она сверкала в эффектном образе. На Эмджей было блестящее платье макси, расшитое пайетками и бисером. Наряд имел халтер, глубокое декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную грудь, и шлейф. Обута она была в босоножки цвета металлик на высокой платформе.

Эмджей Родригес / Фото: Associated Press

Родригес распустила волосы, сделала макияж с блестящими тенями и длинными ресницами и длинный нюдовый манкюр. В ушах у певицы были элегантные серебряные серьги.

Эмджей Родригес / Фото: Associated Press

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