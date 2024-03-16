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В блестящем платье с обнаженными плечами: американская актриса на премьере нового фильма "Охотники за привидениями"

В блестящем платье с обнаженными плечами: американская актриса на премьере нового фильма "Охотники за привидениями"

Эмили Линд / Фото: Associated Press

21-летняя Эмили Линд в гламурном наряде появилась на мероприятии.

Американская актриса Эмили Линд посетила премьеру фантастического экшна "Охотники за привидениями: Ледянящий ужас".

Эмили Линд / © Associated Press
Эмили Линд / Фото: Associated Press

Там она предстала в кутюрном молочном платье-бюстье, украшенном серебряными блестками, от бренда Tony Ward. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру девушки.

Эмили Линд / © Associated Press
Эмили Линд / Фото: Associated Press

Она распустила волосы и сделала очень естественный мейкап. В ушах у Линд были золотые серьги с камнями.

Эмили Линд / © Associated Press
Эмили Линд / Фото: Associated Press

О фильме:

Это продолжение фантастических приключений из оригинальной вселенной охотников на привидений. Новому и старому поколению "Охотников" нужно объединиться, чтобы противостоять масштабной опасности и спасти мир от второго Ледникового периода.

В украинский прокат фильм выйдет 21 марта.

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