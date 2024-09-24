В блестящем платье с пайетками и бисером: 66-летняя Энди Макдауэлл на подиуме в Париже

Актриса в красивом наряде продемонстрировала стройную фигуру на Неделе моды в Париже.

Звезда фильма "День сурка" – Энди Макдауэлл – приняла участие в шоу L'Oréal Walk Your Worth, которое состоялось в рамках Парижской недели моды.

Энди Макдауэлл / Фото: Getty Images

Актриса продефилировала в блестящем платье без бретелек, полностью расшитом пайетками и бисером. Наряд, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру, она скомбинировала с босоножками цвета металлик.

Энди Макдауэлл / Фото: Associated Press

Аутфит Макдауэлл дополнила красивой прической с седыми локонами, макияжем смоки-айс и розовой помадой.

Энди Макдауэлл / Фото: Associated Press

Напомним, в шоу также приняла участие 86-летняя Джейн Фонда, которая сияла в стильном серебряном тренче, полностью покрытом стразами.

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