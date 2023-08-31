Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В блестящем платье с прозрачным верхом: дочь Мика Джаггера посетила Венецианский кинофестиваль

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
599
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В блестящем платье с прозрачным верхом: дочь Мика Джаггера посетила Венецианский кинофестиваль

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

31-летняя Джорджия Мэй Джаггер приехала в Венецию.

Дочь Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который традиционно проходит на острове Лидо. Она пришла посмотреть байопик "Феррари" режиссера Майкла Манна, в котором главные роли исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

Джорджия Мэй Джаггер / © Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

На красной дорожке Джорджия появилась в пикантном образе. На ней было черное обтягивающее блестящее платье с пайетками, тонкими бретельками и небольшим шлейфом. Верх наряда, кроме лифа, был прозрачным и украшен пайетками в виде звезды.

Джорджия Мэй Джаггер / © Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Аутфит модель дополнила черными замшевыми босоножками с золотистыми акцентами на высокой платформе и каблуках, а также серебряным клатчем.

Джорджия Мэй Джаггер / © Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с темной помадой, украсила уши серьгами с камнями, руки – браслетами и кольцами.

Джорджия Мэй Джаггер / © Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / © Associated Press
Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
599
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация