В блестящем платье с прозрачным верхом: дочь Мика Джаггера посетила Венецианский кинофестиваль

Дочь Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который традиционно проходит на острове Лидо. Она пришла посмотреть байопик "Феррари" режиссера Майкла Манна, в котором главные роли исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

На красной дорожке Джорджия появилась в пикантном образе. На ней было черное обтягивающее блестящее платье с пайетками, тонкими бретельками и небольшим шлейфом. Верх наряда, кроме лифа, был прозрачным и украшен пайетками в виде звезды.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Аутфит модель дополнила черными замшевыми босоножками с золотистыми акцентами на высокой платформе и каблуках, а также серебряным клатчем.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с темной помадой, украсила уши серьгами с камнями, руки – браслетами и кольцами.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Associated Press

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