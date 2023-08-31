В блестящем платье с прозрачным верхом: дочь Мика Джаггера посетила Венецианский кинофестиваль

31-летняя Джорджия Мэй Джаггер приехала в Венецию.
Дочь Мика Джаггера – Джорджия Мэй Джаггер – посетила юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль, который традиционно проходит на острове Лидо. Она пришла посмотреть байопик "Феррари" режиссера Майкла Манна, в котором главные роли исполнили Адам Драйвер и Пенелопа Крус.
На красной дорожке Джорджия появилась в пикантном образе. На ней было черное обтягивающее блестящее платье с пайетками, тонкими бретельками и небольшим шлейфом. Верх наряда, кроме лифа, был прозрачным и украшен пайетками в виде звезды.
Аутфит модель дополнила черными замшевыми босоножками с золотистыми акцентами на высокой платформе и каблуках, а также серебряным клатчем.
Она уложила волосы в локоны, сделала макияж с темной помадой, украсила уши серьгами с камнями, руки – браслетами и кольцами.
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