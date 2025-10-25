В блестящем платье с разрезом и шубе с перьями: Ники Хилтон в гламурном луке сходила на ужин

Ники Хилтон / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Ники Хилтон-Ротшильд, которая шла на ужин журнала Interview и Cartier.

Для своего выхода блондинка выбрала гламурный образ total black. На ней было вечернее платье миди со стразами, прозрачной юбкой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. Сверху она надела объемную укороченную шубу со страусиными перьями.

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images

Аутфит Хилтон дополнила черными сатиновыми мюлями, украшенными камнями, и небольшой черной сумочкой с золотыми кольцами со стразами.

Ники сделала укладку с мягкими волнами и макияж с черными стрелками и розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги с бриллиантами, на шее — бриллиантовое ожерелье, а на руке — крупное кольцо в виде головы пантеры.

