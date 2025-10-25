- Дата публикации
В блестящем платье с разрезом и шубе с перьями: Ники Хилтон в гламурном луке сходила на ужин
Младшая сестра Пэрис Хилтон — 42-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — в образе total black вышла в свет.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Ники Хилтон-Ротшильд, которая шла на ужин журнала Interview и Cartier.
Для своего выхода блондинка выбрала гламурный образ total black. На ней было вечернее платье миди со стразами, прозрачной юбкой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. Сверху она надела объемную укороченную шубу со страусиными перьями.
Аутфит Хилтон дополнила черными сатиновыми мюлями, украшенными камнями, и небольшой черной сумочкой с золотыми кольцами со стразами.
Ники сделала укладку с мягкими волнами и макияж с черными стрелками и розовой помадой. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги с бриллиантами, на шее — бриллиантовое ожерелье, а на руке — крупное кольцо в виде головы пантеры.
