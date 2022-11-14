В блестящем платье с сексуальным декольте: Алессандра Амбросио в эффектном луке сияла на гала-концерте

Бразильская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret пришла на светское мероприятие в роскошном наряде.

Алессандра Амбросио посетила гала-концерт Baby2Baby 2022, состоявшийся в Западном Голливуде, Калифорния.

Для такого события модель выбрала эффектный аутфит. Она надела блестящее платье-бюстье цвета розового золота от бренда Monique Lhuillier. Декольте Алессандры выглядело очень соблазнительным в этом наряде.

Алессандро Амбросио / Фото: Associated Press

Амбросио сделала красивую укладку с локонами и макияж с блестящими шоколадными тенями. В ушах у нее были длинные серьги. Одну руку она украсила браслетами, а пальцы – кольцами.

Алессандро Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандро Амбросио / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Амбросио посетила церемонию Glamour Women Of The Year Mexico & Latin America, где предстала в серебристом платье и туфлях цвета металлик.

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