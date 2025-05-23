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- Шоу-бизнес
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В блестящем платье с V-образным вырезом от Elie Saab: звезда фильма "Форсаж" на гала-вечере во Франции
46-летняя американская актриса в отличном настроении позировала перед фотографами.
Мишель Родригес посетила благотворительный гала-вечер amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб.
Для своего появления актриса выбрала бледно-розовое платье макси с сеткой приталенного силуэта, расшитое серебряными блестками, от бренда Elie Saab. Наряд имел американскую пройму, V-образный вырез и полуобнаженную спину.
Аутфит Родригес дополнила светлыми босоножками на больших платформах. Она сделала укладку с локонами и легкий макияж. Из украшений Мишель выбрала серебряный браслет и кольца.