В блестящем платье с высоким разрезом: Катя Осадчая в эффектном образе сфотографировалась с Винником

В блестящем платье с высоким разрезом: Катя Осадчая в эффектном образе сфотографировалась с Винником

Ведущая "Светской жизни" взяла интервью у повелителя "волчиц".

Катя Осадчая на днях посетила музыкальную премию "Украинская песня года", которая прошла в столичном дворце "Украина". Там она взяла интервью у звезд для "Светской жизни". Одним из них был Олег Винник, с которым теле-звезда сделала общую фотографию.

Ведущая продемонстрировала эффектный вечерний аутфит. На ней было черное блестящее платье макси с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Катя Осадчая и Олег Винник / Світське життя/Instagram

Наряд Катя дополнила черными туфлями и экстравагантным аксессуаром для головы в виде черных крыльев из перьев. Волосы Осадчая собрала в пучок и сделала макияж смоки-айс.

Винник был одет в черный классический костюм, черную рубашку и черные лакированные туфли.

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