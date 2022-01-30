В блестящем платье с высоким разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась эффектным аутфитом

В блестящем платье с высоким разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась эффектным аутфитом

Розали Номбре в роскошном наряде продемонстрировала стройные ноги.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – модель Розали Номбре – продемонстрировала в Instagram свой эффектный образ.

На фото и видео девушка предстала в серебристом платье макси с запахом, расшитом пайетками. Оно восхитительно переливалось на свету.

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Наряд имел высокий разрез, который позволил Розали похвастаться стройными ногами.

Платье Номбре сочетала с черными босоножками на шпильках с ремешком со стразами.

Аутфит модель дополнила длинной косой, нежным макияжем и серебристыми серьгами-кольцами.

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А другая участница "Холостяка-11" - Джессика Чеги - в откровенном боди сверкнула сексуальным декольте и оголенным животом.

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