В блестящем платье с высоким разрезом: участница "Холостяка-11" похвасталась эффектным аутфитом

Розали Номбре в роскошном наряде продемонстрировала стройные ноги.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – модель Розали Номбре – продемонстрировала в Instagram свой эффектный образ.
На фото и видео девушка предстала в серебристом платье макси с запахом, расшитом пайетками. Оно восхитительно переливалось на свету.
(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)
Наряд имел высокий разрез, который позволил Розали похвастаться стройными ногами.
Платье Номбре сочетала с черными босоножками на шпильках с ремешком со стразами.
Аутфит модель дополнила длинной косой, нежным макияжем и серебристыми серьгами-кольцами.
(чтобы посмотреть видео, листайте вправо)
А другая участница "Холостяка-11" - Джессика Чеги - в откровенном боди сверкнула сексуальным декольте и оголенным животом.
Читайте также: