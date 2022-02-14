В блестящем топе и юбке с разрезом: Николь Шерзингер позировала фотографам в роскошном образе

В блестящем топе и юбке с разрезом: Николь Шерзингер позировала фотографам в роскошном образе

Она посетили мероприятие Homecoming Big Game Weekend с участием Джастина Бибера и диджея Marshmello.

43-летняя телеведущая и звезда группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер посетила мероприятие в Калифорнии, для которого выбрала очень эффектный и красивый образ - длинную белую юбку с высоким разрезом, которая полностью оголяла ногу.

Дополнили образ знаменитости блейзер, серебристый клатч от Saint Laurent и босоножки на платформе. Но вот ярким акцентом наряда стало бюстье с роскошным декольте, которое было полностью украшено стразами. Конечно же, образ дополнили макияж и прическа, но, похоже, в этот раз Николь надела парик, ведь в ее волосы значительно длиннее.

Николь Шерзингер / Getty Images

Также это мероприятие посетила и немецкая супермодель Хайди Клум. Звезда пришла на вечеринку со своим мужем.

Хайди Клум / Associated Press

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