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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

В блестящем прозрачном платье и без бюстгальтера: рэперша Lizzo эффектно появилась на церемонии BET Awards 2026

Рэп-исполнительница выбрала для светского выхода откровенный наряд, который подчеркнул ее фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Lizzo

Lizzo / © Associated Press

Lizzo посетила церемонию вручения премии BET Awards 2026, которая состоялась в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Артистка, как всегда, сделала ставку на эффектный и смелый образ, который сразу привлек внимание фотографов.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Рэперша позировала в длинном прозрачном платье шоколадного оттенка, усыпанном мелкими мерцающими стразами, от бренда Christian Cowan. Наряд имел драпировку на талии и небольшой шлейф. Под платье Lizzo не надела бюстгальтер, что придало ее образу провокационности.

Lizzo / © Associated Press

Lizzo / © Associated Press

Звезда появилась на мероприятии с пышными длинными локонами медово-русого оттенка, сделала макияж в теплых бронзовых тонах с дымчатыми тенями, выразительными ресницами и глянцевой коричневой помадой, а также длинный коричневый маникюр с декором. На руках у нее были массивные кольца с крупными камнями.

Напомним, Lizzo в бандажном платье с откровенным декольте появилась на мероприятии.

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Дата публикации
Количество просмотров
294
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