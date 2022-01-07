В блестящем свитере и кожаной юбке: Наталья Могилевская записала для подписчиков видео

В блестящем свитере и кожаной юбке: Наталья Могилевская записала для подписчиков видео

Певица в красивом образе поздравила всех с Рождеством.

Наталья Могилевская опубликовала в Instagram видео, на котором поздравила фолловеров с Рождеством. Артистка предстала в коричневом свитере с люрексом и горловиной, коричневой кожаной юбке макси и с кожаным широким поясом на талии.

Наталья сделала себе укладку, вечерний макияж с акцентом на медно-бронзовых румянах и завершила лук красным маникюром.

"С Рождеством Христовым! Пусть Бог дарит нам любовь, тепло, уют в наших домах. Прощение за все, что мы делали и делаем не так и поможет нам благодарность, уважение друг к другу и безусловная любовь. Любви нам всем! С Рождеством Христовым!" – пожелала певица.

Напомним, Могилевская в изумрудно-золотистом платье с пайетками поздравила всех с Новым годом.

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