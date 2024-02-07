В блестящем топе с обнаженными плечами: Аня Тейлор-Джой на бьюти-ивенте от Dior

27-летняя актриса в сдержанном луке посетила мероприятие в Беверли-Хиллз.

Аня Тейлор-Джой посетила презентацию помады Dior Rouge Lipstick от креативного директора Dior Make-up Питер Филлипс, состоявшейся в Беверли-Хиллз.

На ивенте актриса предстала в блестящем серебряном топе с обнаженными плечами и атласными бантиками. Верх она скомбинировала с муаровыми широкими брюками цвета овсянки и босоножками с блестками.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Аня сделала волнистую укладку, макияж с любимой красной помадой, молочно-синий маникюр и красный педикюр. В руке она держала серебряно-золотистый клатч-футляр.

Напомним, Аня Тейлор-Джой пришла на вечеринку Jam for Janie GRAMMY Awards Viewing Party в черной водолазке и красном лакированном костюме с мини-юбкой.

Читайте также: