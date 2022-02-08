В блестящем жакете от украинского бренда: похудевшая солистка группы KAZKA на UFW

В блестящем жакете от украинского бренда: похудевшая солистка группы KAZKA на UFW

Александра Зарицкая продемонстрировала эффектный образ и похудевшую фигуру.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая побывала на Украинской неделе моды. Певица посетила показы украинских дизайнеров и дала интервью Кате Осадчей для "Светской жизни".

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Певица на UFW появилась в стильном аутфите. На ней было черное длинное платье и блестящий серебряный жакет от украинского дизайнера GASANOVA с надписью бренда.

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Наряд певица дополнила черными лакированными ботильонами на высокой платформе и каблуке. Волосы она распустила и сделала макияж с арт-стрелками.

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Александра продемонстрировала похудевшую на 30 килограммов фигуру. В новом теле артистка чувствует себя отлично.

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Зарицкая рассказала, что худеть ей помогают регулярные тренировки и правильное питание. Иногда она позволяет себе съесть что-нибудь калорийное, но потом "отрабатывает" это в спортзале. Певица планирует сбросить еще 15 килограммов.

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая выбрала для фэшн-события брючный костюм цвета индиго, остроносые черные туфли и блестящий берет, расшитый стразами. Волосы она распустила и сделала в макияж с акцентом на глазах.

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Александра Зарицкая и Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

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