В блестящем жакете от украинского бренда: похудевшая солистка группы KAZKA на UFW

Александра Зарицкая продемонстрировала эффектный образ и похудевшую фигуру.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая побывала на Украинской неделе моды. Певица посетила показы украинских дизайнеров и дала интервью Кате Осадчей для "Светской жизни".
Певица на UFW появилась в стильном аутфите. На ней было черное длинное платье и блестящий серебряный жакет от украинского дизайнера GASANOVA с надписью бренда.
Наряд певица дополнила черными лакированными ботильонами на высокой платформе и каблуке. Волосы она распустила и сделала макияж с арт-стрелками.
Александра продемонстрировала похудевшую на 30 килограммов фигуру. В новом теле артистка чувствует себя отлично.
Зарицкая рассказала, что худеть ей помогают регулярные тренировки и правильное питание. Иногда она позволяет себе съесть что-нибудь калорийное, но потом "отрабатывает" это в спортзале. Певица планирует сбросить еще 15 килограммов.
Катя Осадчая выбрала для фэшн-события брючный костюм цвета индиго, остроносые черные туфли и блестящий берет, расшитый стразами. Волосы она распустила и сделала в макияж с акцентом на глазах.
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