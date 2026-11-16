В блестящей майке с глубоким декольте: Александр Скарсгард удивил образом на кинопремии

Александр Скарсгард / © Getty Images

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Шведский актер Александр Скарсгард продемонстрировал необычный образ на красной дорожке 17-й церемонии Governors Awards. Мероприятие состоялось 15 ноября в Голливуде и собрало множество звезд киноиндустрии.

Александр Скарсгард / © Getty Images

50-летний артист отказался от традиционного смокинга и сделал ставку на более смелый наряд. Перед фотографами он появился в черном костюме, под которым была серебристая блестящая майка с глубоким V-образным вырезом. Образ дополняли блестящий жилет и классические брюки.

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Александр Скарсгард / © Getty Images

На церемонии собрались многие звезды Голливуда. Среди гостей вечера были Оливия Уайлд, Флоренс Пью, Шарлиз Терон, Зендея, Эмма Стоун, Пенелопа Крус и Тимоти Шаламе.

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Во время мероприятия вручили почетные награды Американской киноакадемии. В этом году их получили актриса Гленн Клоуз, режиссер Ридли Скотт и аниматор Флойд Норман.

Ранее, напомним, Александр Скарсгард вышел на красную дорожку в золотом костюме и прозрачных туфлях.

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