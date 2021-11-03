В блестящих платьях и красивых украшениях: леди Амелия и Элиза Спенсер на светской церемонии в Лондоне

В блестящих платьях и красивых украшениях: леди Амелия и Элиза Спенсер на светской церемонии в Лондоне

Британские аристократки, племянницы принцессы Дианы, в красивых луках вышли в свет.

Вчера, 2 ноября, в Лондоне состоялась церемонии вручения премии Leopard Awards 2021, спонсором которой является Совет по природным алмазам.

Мероприятие посетили леди Амелия Спенсер и ее сестра леди Элиза Спенсер. Сестры выглядели прекрасно в этот вечер.

Леди Амелия подчеркнула стройные ноги блестящим мини-платьем с пикантным декольте. На плечи она накинула белый элегантный жакет. Волосы Спенсер уложила с боковым пробором и сделала нежный макияж. В ушах были элегантные серьги, а на шее – деликатное ожерелье.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Getty Images

Элиза тоже надела блестящее серебристое платье, только длинное и с рукавами. Оно отлично сидело на ее стройной фигуре. Аккуратная укладка, макияж в нюдовых оттенках и серьги с камнями эффектно дополнили лук красотки.

Леди Элиза Спенсер / Getty Images

Красиво любит одеваться и их сестра - Китти Спенсер. В августе аристократка посетила показ Dolce & Gabbana. На ней было розовое платье без бретелек с красивой вышивкой, белокурые волосы она собрала в пучок, на шее у нее сверкало массивное ожерелье из камней, а в ушах были серьги из этого же гарнитура.

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