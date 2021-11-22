В блестящих платьях с сексуальным декольте: грузинская певица в эффектных луках выступила в Киеве

В блестящих платьях с сексуальным декольте: грузинская певица в эффектных луках выступила в Киеве

Теона Контридзе впервые выступила в Кееве.

В столице состоялся первый большой концерт грузинской джазовой дивы Теоны Контридзе. Публика очень тепло встретила артистку, которая весь вечер радовала их своим прекрасным исполнением песен, харизмой и энергичными танцами.

Теона Контридзе/Пресс-служба

С первых композиций зал пел в унисон с Контридзе, а потом и вовсе партер превратился в танцпол.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Во время концерта Теона рассказывала истории из жизни и делилась своими мыслями.

Теона Контридзе/Пресс-служба

"Обожаемый мой Киев, любимая наша Украина! Благодарю всех и каждого, от имени всего нашего коллектива. Ощущаю абсолютную любовь к вам. Не хватит слов, чтобы описать это чувство глубинного покоя и счастья. Это было больше чем музыка, больше чем кабаре, больше чем концерт. Спасибо вам, благодарю, мои дорогие! Мы пробрались к вам, это случилось…И наш роман больше не остановить никому и ничему", - сказала Теона.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Теона Контридзе/Пресс-служба

В этот вечер артистка продемонстрировала два эффектных образа: в платье с бахромой цвета фуксии и с сексуальным декольте, а также блестящее зеленое платье со смелым декольте. Каждое из них весило около пяти килограмм.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Теона Контридзе/Пресс-служба

Теона Контридзе/Пресс-служба

Во время выступления Теона сняла свои сверкающие туфли на шпильках и начала танцевать на сцене босой. Это еще больше завело зрителей.

Теона Контридзе/Пресс-служба

К большому удивлению публики, Контридзе представила внука первого исполнителя песни "Чорнобривці", украинского оперного и эстрадного певца Константина Огневого – саксофониста Константина Сафьянова, который работает в коллективе певицы. Музыкант сыграл "Чорнобривці" на саксофоне - мелодичное звучание новой интерпретации песни покорило слушателей до слез.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Певица много общалась с публикой, принимала цветы и подарки от поклонников, делала комплименты зрителям. Теона исполнила песни из своего нового альбома "Анти хит".

Когда Теона решила акапельно петь с публикой, в зале случилась настоящая магия - зрители в унисон с невероятной силой и красивейшей интонацией повторяли все за артисткой.

Теона Контридзе/Пресс-служба

"Я для себя отметила особенность киевской публики - фантастическую музыкальность! Удивительная ритмическая реакция, способность повторить любую музыкальную смеху, которую я пела для повторения. Причем повторить идеально и даже периодически в два голоса. Наша личная встреча-знакомство с публикой прошло страстно, сентиментально, познавательно, любовно и по-дружески", - с восхищением поделилась Теона.

Теона Контридзе/Пресс-служба

Концерт грузинской певицы посетили Соломия Витвицкая, Вероника Дидусенко, Наталья Холоденко, Анна Тринчер, Слава Соломко, Елена Филонова, София Егорова и другие знаменитости.

Соломия Витвицкая/Пресс-служба

Вероника Дидусенко/Пресс-служба

Наталья Холоденко/Пресс-служба

Артистка дважды выходила на бис. Контридзе призналась, что мечтала о такой встрече с украинской публикой и хочет, чтобы уже вскоре состоялось продолжение ее концертов и в других городах Украины, и в Киеве тоже вновь.