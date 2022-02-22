В блестящих стрингах и с наклеками на сосках: Дита фон Тиз показала фото с эротического шоу

В блестящих стрингах и с наклеками на сосках: Дита фон Тиз показала фото с эротического шоу

49-летняя дива бурлеска приоткрыла занавес своего эротического шоу, в котором она танцует в откровенном аутфите.

Дита фон Тиз опубликовала в Instagram серию снимков со своего эротического шоу.

Бурлеск-дива позировала в огромном бокале для шампанского, украшенного камнями Swarovski, с водой. Она соблазнительно изгибалась, демонстрируя сексуальное тело. Фото можно посмотреть по этой ссылке.

В бокале было большое красное сердце-мочалка, которое она поднимала над собой и сжимала, чтобы на нее бежала с него вода.

Образ фон Тиз был откровенным. На ней были стринги, расшитые стразами Swarovski. Соски Дита заклеила наклейками с золотистыми стразами. Свой образ она дополнила фирменной ретро-прической и насыщенным макияжем с красной помадой. В ушах были серьги с камушками.

Ранее Дита во время своего эротического шоу позировала топлес на огромной помаде.

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